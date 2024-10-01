رئيس جامعة المنصورة حريصون على بناء الانسان وتنمية الوعي

خلال لقائه بأعضاء مجلس إتحاد الطلاب..

التقى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء ، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منسقي الأنشطة الطلابية، مديري إدارات رعاية الطلاب، و مجلس إتحاد طلاب الجامعة، بحضور الدكتور وليد الطنطاوي الأمين المساعد للتعليم والطلاب، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، أحمد العشري مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة والقائم بعمل رئيس إتحاد طلاب الجامعة وأمناء اللجان، لمناقشة آلية العمل لخطة الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر دعمه الكامل وإدارة الجامعة لإتحاد الطلاب، وتلبية طلباتهم وتحقيق طموحات ممثلي طلاب الجامعة، والحرص على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع إلى رغباتهم، مشيراً أن طلاب الجامعة هم أمل المستقبل وتحرص الجامعة على تأهيل طلابها في إطار توجهات الدولة لبناء الانسان وتكوين شخصية الطالب والعمل على تنمية مواهبه وصقل مهاراته الشخصية، ومنها المبادرة الرئاسية بداية لبناء الانسان المصري، والتي تهتم ببناء الانسان عن طريق تنظيم العديد من الفعاليات، كما تهتم إدارة الجامعة هذا العام بأن تكون الأنشطة لبناء شخصية الطالب والمساهمة في رفع وعى الأسر المصرية عن طريق أبنائها الطلاب.



وأضاف أن الجامعة تهتم ببناء كوادر طلابية في مختلف التخصصات لتحمل المسئولية، وتأهيلهم لسوق العمل،وبناء كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات والعمل على بناء الجمهورية الجديدة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن خطة الأنشطة هذا العام تهتم ببناء الوعي وبناء الانسان في ظل الاتساق مع خطة الدولة، و أيضا تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية للتعريف بإنجازات الدولة المصرية، مشدداً على ضرورة تنشيط إدارات رعاية الشباب بالكليات، وتقديم كافة الإمكانيات وجوانب الدعم المعنوي لأنشطة الاتحاد، والاستعانة بالمتخصصين في مختلف الجوانب للقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة لزيادة درجة الوعي لديهم بهذه الأنشطة، كما طالب أعضاء اتحاد الطلاب بالمشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات التي تنظمها الجامعة.



وتم فتح النقاش مع منسقي الأنشطة ومديري إدارات رعاية الطلاب للتعرف على آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم لتنفيذ خطة الأنشطة في العام الجامعى الجديد، وأشاد أعضاء مجلس إتحاد الطلاب بالدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة للإتحاد والتواصل المستمر معهم.