الحرس الثوري الإيراني: ضرب إسرائيل جاءت بعد مرحلة من ضبط النفس

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن العملية العسكرية التي استهدفت العمق الإسرائيلي تأتي بعد فترة من الالتزام بضبط النفس، إثر اغتيال القائد المجاهد إسماعيل هنية ، وجاء في بيان رسمي للحرس الثوري اليوم، أن هذه العملية تستند إلى حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وردع أي تهديدات تستهدف أمنها.

وأوضح البيان أن الضربات الصاروخية التي أطلقتها إيران كانت رداً على التصعيد الإسرائيلي المستمر، مشيراً إلى أن مئات الصواريخ تم إطلاقها تجاه أهداف حيوية في إسرائيل. وأكد الحرس الثوري أن هذه الخطوة تعبر عن تصميم إيران على التصدي لأي محاولات لتهديد سيادتها وأمنها القومي.

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أن العملية تأتي بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، الذي كان له دور كبير في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن إيران، ومنذ تلك الحادثة، كانت تسعى لتجنب التصعيد والبحث عن حلول دبلوماسية، إلا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دفعها إلى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها.

وفي ختام البيان، شدد الحرس الثوري على أن العمليات العسكرية ستستمر ما دامت إسرائيل تستهدف مصالح إيران أو حلفاءها في المنطقة، مؤكداً أن إيران لن تتهاون في حماية أمنها واستقرارها.