حميات المحلة تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أول مستشفى في عروس الدلتا

هنأ اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية ،الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ومسؤولي مستشفى حميات المحلة وذلك لتعاقد مستشفى حميات المحلة وهيئة التأمين الصحي الشامل كأول مستشفي في محافظة الغربية حكومي وجامعي وخاص تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظه في خطوه تسبق الخطة الموضوعه للمحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها بأكثر من خمسة سنوات جاء ذلك عقب اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة والإعتماد " جهار".

واشاد محافظ الغربية بالاداء المتميز لمديرية الصحة بالغربية وتحقيقها المراكز المتقدمة في كافة الخدمات و في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، واثنى الجندي على دور وكيل الوزارة الرائد في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جانبة اكد الدكتور اسامه بلبل ان السبب الاساسي للنجاح هو شركاء النجاح بجميع العاملين بمديرية الصحة و مستشفي حميات المحلة مقدما الشكر لهم علي مساهمتهم الفاعلة وجهودهم الملموسة للخروج بهذه الصورة المُشرفة للمحافظة بالكامل.

كما وجه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، و الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي لدعمهم المتواصل واهتمامهم الكبير بتقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة الصحية ، وتحقيق النتائج المرجوة.