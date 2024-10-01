ضبط 612 حالة سرقة مياه ومخالفة لشروط التعاقد في الفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تمكن لجنة التوصيلات الغير قانونية بالإدارة العامة للرقابة والمتابعة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها بقطاع التخطيط من ضبط وإزالة ٦١٢ مخالفة وتعدي على شبكات مياه الشرب خلال أغسطس ٢٠٢٤ بمنطقة DMZ 5 والتي تضم قرى اللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع وتوابعهم .

تم ضبط ٣٢٥ توصيلة مياه خلسة ما بين سكني وتجاري ، ضبط وإزالة ٧٧ كولدير مياه خلسة و ٦ حالات ري أراضي زراعية بمياه الشرب وضبط ٢٠٠ حالة مخالفة لشروط التعاقد وإزالة ٤ حنفيات عمومية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأضاف تمكن اللجنة من الكشف على ٦٨ حالة فاقد فيزيائي ( تسريبات وكسور) بخطوط مياه الشرب وإصلاحها بالكامل بالمناطق السابق ذكرها.

ممارسات غير قانونية…

وأشار أن تلك الممارسات الغير قانونية التي يلجأ إليها البعض تتسبب في إهدار موارد الشركة واستنزاف طاقتها وتعطيل خطط وبرامج التنمية موضحاً أن الشركة تسعى الي تيسير الإجراءات للمواطنين للحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل المدني بتوصيل الخدمات للأسر الفقيرة والاكثر احتياجاََ حتى لا يلجأ بعض المواطنين لسرقة المياه كما وجه سيادته بأهمية التوسع بمناطق DMZ للقضاء على فاقد المياه حفاظاً على كل قطرة مياه من الاهدار.

وفي السياق أضاف ناصر العمدة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والمتابعة أن حملات التفتيش مستمرة لتغطية جميع أنحاء المحافظة بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس رئيس الشركة لضبط وإزالة كافة أشكال التعديات على شبكات مياه الشرب.

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