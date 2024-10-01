اليمن: نبارك العملية الإيرانية التي ضربت الأهداف الإسرائيلية

قال المتحدث باسم حركة أنصارالله محمد عبدالسلام، إن ردع كيان العدو الصهيوني والتصدي له هو السبيل الوحيد للجمه ومنعه من التمادي، في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني واللبناني والمنطقة.

وأضاف: نبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة، ونحيي الجمهورية الإسلامية على مساندتها فلسطين وتصديها للهيمنة الأمريكية في المنطقة.

المقاومة العراقية

هددت المقاومة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه إذا تدخلت أمريكا في أي عمل ضد إيران، سوف تكون جميع المصالح الأمريكية هدفا لها.

وقالت المقاومة العراقية في بيان قبل قليل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ما تدخل الأمريكان في أي عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية أو في حال استخدم العدو الصهيوني للأجواء العراقية لتنفيذ أي عمليات قصف لأراضيها، فستكون جميع القواعد والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة هدفا لنا.