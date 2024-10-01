قام الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية اليوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور لمتابعة اللمسات الأخيرة للمعرض والتأكد من جاهزية الأجنحة المختلفة وبرنامج عمل الفعاليات والندوات والأنشطة الثقافية والتنسيق مع كافه الجهات ودور النشر المشاركة لضمان نجاح المعرض وظهوره بالشكل المشرف

يأتي ذلك في إطار متابعه الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة السابعة من معرض دمنهور للكتاب، غداً الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري و حتى 11 أكتوبر، بمكتبة مصر العامة بدمنهور ،والمقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين .

حيث تتأهب مكتبة مصر العامة بدمنهور لإستقبال النسخة السابعة من المعرض والذي يعد واحداً من أهم الفعاليات الثقافية السنوية في محافظة البحيرة ، والذى يأتي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتعزيز الهوية المصرية وقيم الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب دعم التنمية الشاملة وتنمية المواهب وتعزيز حقوق الإنسان وتنمية الأسرة المصرية.

ويشارك في المعرض 25 دار نشر بارزة، منها "دار تشكيل للنشر والتوزيع"، "دار فانتازيون للنشر والتوزيع"، و"دار فصلة للنشر والتوزيع"، إلى جانب إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة. كما سيتضمن المعرض ركناً خاصاً لإصدارات الأزهر الشريف للفتوى والكنيسة المصرية.

كما تم إعداد برنامج ثقافي يتضمن ندوات ومحاضرات في مجالات الأدب والثقافة وقضايا المجتمع، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفن والإعلام. ويشارك في الفعاليات مؤسسات مختلفة، من بينها المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للسكان، منطقة آثار البحيرة، المنطقة الأزهرية، ومطرانية البحيرة. كما تشارك في المعرض مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وهيئة قصور الثقافة، وإدارة السياحة والآثار، وجامعة دمنهور.