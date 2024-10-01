نظير عياد: "الإفتاء" حريصة على حُسن التواصل وإتاحة قنوات مفتوحة مع القضاة

استقبل الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيعَ المستوى من نادي قضاة جنوب سيناء، برئاسة المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، صباح اليوم في مقرِّ دار الإفتاء المصرية.

حضر اللقاءَ المستشارُ سامح عبد الوهاب، سكرتير عام نادي قُضاة جنوب سيناء، والمستشار رضا سالمان، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء، والمستشار عزت سمير، رئيس محكمة الجنايات.

وقد دار اللقاءُ حول تعزيز أواصر التعاون بين نادي قضاة جنوب سيناء ودار الإفتاء المصرية، واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في المجال القضائي والديني.

وخلال اللقاء، قدَّم المستشار سامح عبد الوهاب، سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء وأعضاء الوفد، التهاني للأستاذ الدكتور نظير عياد، بمناسبة تولِّيه منصب مفتي الجمهورية، متمنِّين له التوفيقَ والسداد في مهامِّه.

عمقَ العَلاقات التاريخية

وقد أكَّد سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء عمقَ العَلاقات التاريخية التي تربط بين القضاة ودار الإفتاء المصرية، مُشيدًا بدَورها في نشر الإسلام الوسطي والاعتدال والتصدي للفتاوى التكفيرية ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، وما تتميز به من منهجية علمية منضبطة في الفتوى، وتوعية كافَّة فئات المجتمع من خلال الأفكار البنَّاءة والعمل على تجديد الخطاب الديني وَفْقَ رؤية فخامة الرئيس السيسي.

وأوضح سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء أنَّ المؤسسة القضائية خاضت حربًا ضروسًا بجانب مؤسسات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الوطن، ودفعت ثمنًا هائلًا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وظلَّت في محرابها صامدةً من أجل تحقيق العدالة والقصاص العادل لكلِّ شهداء الوطن الذين روت دماؤهم الأرضَ المصرية من أجل الحفاظ عليها.

وأكَّد سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء والوفد المرافق أنَّ هدف القضاة هو العمل تحقيقًا للعدالة الناجزة، التي تُسهم في تحقيق مصلحة المواطن وترسيخ الشعور بالعدالة.

كما أبدى الوفدُ القضائيُّ من نادي قضاة جنوب سيناء رغبتَه في الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية، وتعزيز التعاون العلمي بين المؤسستين.

ومن جانبه أعرب الأستاذُ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية- عن اعتزازه بقُضاة مصر، وتقديره للدَّور الوطني الذي يقدمونه لخدمة مصر وشعبها، وشدَّد على أهمية التعاون الوثيق بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسة القضائية.

وأضاف الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية- أنَّ دار الإفتاء المصرية حريصة على حُسن التواصل وإتاحة قنوات مفتوحة مع القضاة، مُعربًا عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة القضائية في سبيل الحفاظ على النظام القانوني وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة بجميع صورها في المجتمع.

كما أشاد بالأداء المتميز، والجهد المبذول من رجال القضاء لأداء رسالتهم بشكل فعَّال يُسهم في تحقيق إنجازات الوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.