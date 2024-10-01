"لازم تبقى عربجي".. شيرين عرفة تثير الجدل بهذا التصريح|هل له معنى خفي؟

شاركت الإعلامية شيرين عرفة جمهورها بمقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام تروي من خلاله سبب تلقيها شكوى من مدرسة نجلها.

وكشفت أن إدارة المدرسة استدعتها بعد حدوث مشاجرة بين نجلها وأصدقائه ما أدى إلى تطاول نجلها على زملائه قائلة:"المدرسة بعتت لي إيميل بيقولوا إن ابني وأصحابة كانوا بيهزروا وبيضربوا بعض وابني فك حبل الشورت وضربهم بيه".

وأضافت شيرين قائلة:" رديت عليهم قولتلهم إن ابني لي حق في الدفاع عن نفسه، إحنا في زمن لازم تبقى بلطجي وعربجي ومجرم، لأن دا الزمن اللي إحنا فيه، وأنا مش هربّي ابني في زمن مختلف عن اللي إحنا فيه، وردي على الأزمة بيكون واضح وصريح".

وتوالت التعليقات على الفيديو وكان أغلبها يشير إلى أن المقصد الفعلي من هذا الفيديو ليس نجلها بل انها توجه رسالة مقودة بشكل مخفي وكان أبرز هذه التعليقات كالآتي:"اسقاط رائع يا شيرين" طبعا كلنا عارفين ان القصد مش سليم"،"فيديو رائع بيختصر كل شيء" ،"كلنا لازم نفك حبل الورا وندور الضرب" ،"هي ازاي الناس مش فاهمة الاسقاط بتاعك بجد فيديو تحفة"، وردت شيرين على أغلبها مؤكدة ذلك.