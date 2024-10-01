السفير المصري في كانبرا يترأس مجلس سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامى

في إطار رئاسة السفير هانئ ناجي، سفير مصر لدى أستراليا، للدورة الحالية لمجلس سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بكانبرا، ترأس يوم الأول من أكتوبر 2024، الاجتماع العام لمجلس سفراء المجموعة بمقر السفارة المصرية في كانبرا.

شهد الاجتماع مشاركة موسعة من أعضاء المجموعة بحضور 15 سفيراً ورئيس بعثة دبلوماسية، بالإضافة إلى 8 قائمين بالأعمال بالإنابة وعدد من الدبلوماسيين بالسفارات المشاركة.

تناول الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لأعضاء المجلس، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، كما تطرق الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق حول الملفات ذات الصلة بمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس رؤساء بعثاتها الدبلوماسية في استراليا، وتطوير وتعزيز دور المجموعة مع الحكومة الأسترالية على المستوى الفيدرالي، وكذلك على مستوى الجامعات ومراكز الفكر.