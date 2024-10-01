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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تأجيل تكريم منة شلبى إلى ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.. اعرف السبب

منة شلبى
منة شلبى

اعتذرت الفنانة منة شلبي عن تكريمها فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط،  المقرر انطلاقه اليوم فى دورته الأربعين  برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان. 


وجاء اعتذار منة شلبى عن حفل الافتتاح بسبب ارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد على أن يتم تكريمها فى حفل الختام. 


يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية  معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.


يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

 

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