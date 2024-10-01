وزير الخارجية يلتقي بالمُمثل الخاص لسكرتير عام الأمم المُتحدة للتكنولوجيا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، أمانديب سينغ جيل، المُمثل الخاص لسكرتير عام الأمم المُتحدة للتكنولوجيا وذلك بمقر وزارة الخارجية.



وقد أكد وزير الخارجية علي أن تعيين المسئول في هذا المنصب المُستحدث يعكس الاهتمام المتنامي بمجال التكنولوجيا والتعاون الدولي في المجال الرقمي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلط د. عبد العاطي الضوء على الاهتمام الذي توليه مصر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونوه إلى المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في إطار "منصة مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات.

وأضاف أن مصر تركز على تنمية العنصر البشري في مجال التحول الرقمي باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر.



واستعرض في هذا السياق جهود الدولة المصرية في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور مركزي في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

وأكد على أهمية الاتفاق علي المبادئ اللازمة لضمان الاستخدام المسئُول والمُتوازن للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن وضع إطار دولي لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوضع أسس واضحة لتحجيم المخاطر المترتبة عنه.

