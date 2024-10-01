بعد ساعات قليلة .. انطلاق عرض مسلسل أزمة منتصف العمر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض مسلسل أزمة منتصف العمر، بطولة النجم كريم فهمي والفنانة ريهام عبدالغفور ، والذي عُرض العام الماضي 2023، عبر منصة إلكترونية شهيرة، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا ما جعله تتصدر حلقاته قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل العالمي، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .

مواعيد عرض مسلسل أزمة منتصف العمر

يُعرض مسلسل أزمة منتصف العمر ، الليلة في تمام التاسعة مساءً، وذلك عبر شاشة MBC مصر.

أزمة منتصف العمر

تفاصيل المسلسل

أزمة منتصف العمر، بطولة كريم فهمي وريهام عبدالغفور، وإخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل، وإنتاج شركة صادق الصباح.

تدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي مكون من 15 حلقة، مسلسل "أزمة منتصف العمر" من بطولة: كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، هند عبد الحليم، رنا رئيس، ركين سعد، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

أزمة منتصف العمر

حقيقة وجود جزء ثاني من أزمة منتصف العمر

كشف المؤلف أحمد عادل، عن تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل "أزمة منتصف العمر"، مشيرا إلى أنه قصة مختلفة وأبطال مختلفين، ولن يكون جزئًا مكملًا للجزء الأول.

وقال مؤلف أزمة منتصف العمر في تصريحات تلفزيونية إن هناك جزء جديد، ولكن أحداثه مختلفة بشكل كامل، ويناقش أزمة جديدة من أزمات مرحلة منتصف العمر، والتي تبدأ من الأربعينيات

وحتى الستينيات.

وأضاف أحمد عادل، أن الجزء الثاني من العمل، قد يناقش أزمة جديدة تختلف عن فكرة تضارب المشاعر، والتخبط النفسي بسبب تعدد أزمات الحياة، كما حدث بالجزء الأول من العمل، مؤكدًا أنه فكر بشكل مبدئي في الأبطال الجُدد وسيتم الكشف عنهم قريبًا.

أزمة منتصف العمر