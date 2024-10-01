جامعة الملك سلمان الدولية تستقبل طلابها في العام الدراسي الجديد

انطلقت فاعليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 في جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة (الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ).

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية وبحضور العمداء ومديري الأفرع وأعضاء هيئة التدريس وقد تم تنظيم عدد من المحاضرات التعريفية في كل كلية لتوضيح النظام الدراسي ونظام الارشاد الاكاديمي ونظام المعلومات الطلابي والتعرف على القواعد المنظمة للعمل داخل الكليات والتعريف بالأنشطة الطلابية ودورها في توطيد العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتحقيق الاندماج المجتمعي داخليا وخارجيا والتأكيد على التوازن بين الحياة الاكاديمية والنشاط الطلابي.

انتهاء تسكين الطلاب في سكن جامعة الملك سلمان الدولية

وحرصت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية على الانتهاء من تسكين الطلاب داخل السكن الجامعي والذي يتميز بوسائل الراحة والمتعة والخدمات والمواصفات الفندقية العالمية.

كما حرصت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية في اليوم الأول على تنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة وعقد اللقاءات بالقيادات الجامعية مع الطلاب وعمل بانوراما وجولة تعريفية للطلاب الجدد للتعرف على مجالات ومباني الجامعة المتنوعة.

كما نظمت إدارة الأفرع المختلفة جولة للطلاب على ملاعب الجامعة والصالات المغطاة والتي تتمتع بكافة التجهيزات والتقنيات الحديثة اللازمة والتي تم إعدادها على أكمل وجه لممارسة الطلاب جميع الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على حرصه ودعمه لأصحاب المواهب الرياضية، والفنية، والثقافية، وحرصت إدارة الجامعة على الانتهاء من تجهيز مباني الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبات.

وتواجدت القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية.

كما حرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد والمشاركة في عملية الشرح والتعريف بالحياة الجامعية.

وشدد جامعة الملك سلمان الدولية على ضرورة إتاحة مناخ دراسي ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا كل التوفيق والتميز لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقيادات الجامعية.

وتتمنى إدارة جامعة الملك سلمان الدولية لطلابها عام دراسي حافل بالإنجازات الأكاديمية والمشاريع البحثية المتميزة، مع التأكيد على استمرار دعم الطلاب في تطوير مهاراتهم العلمية والعملية استعدادًا لدخول سوق العمل.