محافظ الغربية: استمرار صرف مبالغ السكن البديل وسرعة إنهاء بناء عمارات أبو شاهين بالمحلة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار صرف المبالغ المالية واستلام قاطني عمارات أبو شاهين المبلغ المالي الخاص بإيجار «السكن البديل المؤقت» ، مشددا على سرعة الانتهاء من انشاء العماراتي 23 و 24 لتوفير مساكن آمنة للمواطنين ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في مدن وقرى مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

وأشار محافظ الغربية الى ان قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، والتي تضم ٥ عقارات ،كانوا يعيشون في أماكن خطرة ، ولكن الدولة أبت أن تستمر المنطقة بهذا الشكل، في ظل الجمهورية الجديدة وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وانتهت الان من تطوير ال 3 عقارات بالمنطقة و تسير الاعمال على قدم وساق في بناء العماراتي 23 و 24 حيث تم نقل المواطنين إلى وحدة إيجار مؤقت لحين الانتهاء من العمارات، وعودتهم إليها.

وأضاف المحافظ ان اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من مديري إدارات الديوان تقوم بتسليم المواطنين اليوم قيمة مقابل الإيجار لحين عودتهم للسكن البديل في نفس الموقع.



وأكد المحافظ أن تطوير المناطق العشوائيات وغير المخططة أصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع، عقب إتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن ملف تطوير العشوائيات أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها تدريجيا من خلال برنامج حكومي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.