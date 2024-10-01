أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 71.78 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 71.78 دولار للبرميل، ونشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء شهدت انخفاضا بدعم من زيادة المعروض وضعف نمو الطلب العالمي والذي تفوق على المخاوف من تأثير التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على الإنتاج من المنطقة حيث يستبعد بعض المحللين مخاطر حدوث صراع إقليمي أوسع.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 71.78 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.25 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 74.90دولار للبرميل.

وكانت أسواق النفط تحت ضغط من نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتعززت مخاوف الطلب الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في سبتمبر.

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر أمس على انخفاض تسعة بالمئة، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022. وهوت 17 بالمئة في الربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط سبعة بالمئة الشهر الماضي وهوى 16 بالمئة في الربع الثالث.وعلى الرغم من مخاوف الطلب، فإن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة في لبنان زاد من احتمالات جر إيران بشكل مباشر إلى الصراع وربما تعطيل صادرات النفط من المنطقة. وإيران منتج رئيسي للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من الثلاثاء إنه بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أمس أن تنخفض مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر.