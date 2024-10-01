تصاعد القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال

استمر القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتتواصل عمليات النزوح بالقطاع الجنوبي في لبنان.

وفي ذات الإطار، قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد دعوته لسكان بلدات بنت جبيل، من إخلاء البيوت فورًا، حيث شهد القطاع الأوسط قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا على بلدات وقرى عدة بجنوب لبنان.

ونوه، إلى أنه خلال الدقائق الماضية شهدت قاعدة "برانيت" الإسرائيلية إطلاق عشرات الصواريخ على بلدات بالجنوب اللبناني، بالإضافة إلي غارات إسرائيلية عنيفة.

وأكد أننا حتى اللحظة لم نرصد أي تحرك أو توغل للآليات العسكرية الإسرائيلية، وهذا ما أكده حزب الله اللبناني، فكل ما يحدث عبارة عن غارات عنيفة على بلدات الجنوب.

مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا: هناك تخوفات داخل فرنسا عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان

فيما قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن هناك تخوفات داخل فرنسا عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قرار إلغاء الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل ليس جديدا، وهو ناتج عن تخوف مما قد يحدث خصوصا أن هناك تخوفات من ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجوار مطار بيروت وأن الوضع غير مستقر سياسيا.

وتابع أن وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة النقل الفرنسية نسقت فيما بينها ووصلت إلى هذا القرار، وهذه التخوفات ليست ناتجة عن الرحلات بين فرنسا ولبنان أو فرنسا وإسرائيل خصوصا أن العالم يستعد لوصول عام على ما يحدث في غزة، ولهذا هناك إجراءات استثنائية في الداخل الفرنسي.