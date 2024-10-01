رئيس مياه شرب الإسكندرية: المياه آمنه ونعاني من كثافه الاستهلاك بسبب نزوح السودانين

خلال حواره للوفد...

أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، أن ما تم تداوله حول تسمم مياه شرب الإسكندرية وأنها غير صالحة للشرب والاستخدام، مجرد شائعات وأن الشركة تحققت من صحة ونقاء المياه عن طريق أخذ عينات من مناطق مختلفة بالإسكندرية، وفحصها في المعامل المتخصصة التابعة للشركة.

وتابع "جابر" خلال حوار مع “الوفد"، أن ما حدث في أسوان ليس له علاقة بمياه الشرب، وتحرك جميع المسئولين في شركات المياه للتأكد من صحة الموضوع وتبين أن مياه الشرب نقيه ولا يوجد بها تلوث او تسمم، وأن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال "جابر" بالنسبة لتطوير شبكة المياه ورفع كفاءة المحطات، أن الشركة تقوم بعملية إحلال وتجديد لشركة الميته، وأن هناك مد وتدعيم بحيث أن شركة مياه الإسكندرية تغطي جميع المواطنين، وسنويًا يتم إحلال وتجديد مايقارب من 250 إلى 300 كيلو من المواسير، وبنسبة من 80%إلى90% تم تغيير مواسير توصيل المياه القديمة.

وأضاف "جابر" أن سبب سرعة نفاذ الرصيد في الكارت للعدادات مسبوقة الدفع، هو حسب استهلاك المواطن، وأن لكل شخص استخدام مختلف، ولتفادي مشكلة نفاذ الرصيد، الشحن قدر الاستخدام، متابعًا أن العداد يعطي إنذار قبل نفاذ الرصيد وقطع المياه، تجنبًا للقطع المفاجئ.

واستكمل "جابر" حديثه عن آخر التطورات التي توصلت لها شركة المياه، تطبيق أحدث التكنولوجيات في المعامل من أجل المحافظة على جودة وسلامة المياه، ومطابقاتها للمواصفات العالمية والمصرية، بالإضافة إلى استخدام أحدث المركبات والمكونات، واستخدام أحدث التكنولوجيات في آلات التنقية والمحطات.

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