نائب وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس الشرقية

استقبل المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمفوض من وزير التربية والتعليم بمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بمدارس محافظة الشرقية في بداية العام الدراسي الجديد، للوقوف على مدى التزام المعلمين والعاملين بقطاع التعليم بالشرقية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الهدف من زيارته اليوم لمدارس الشرقية، متابعة منظومة العمل وانضباطها بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب داخل المدارس، لافتا إلى أن الزيارة جاءت للوقف على السلبيات التى تواجه سير الدراسة وعلاجها وليس تصيدًا للأخطاء.

جاء ذلك في بيان لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تم خلاله عرض تفاصيل زيارة نائب الوزير والتي استهدفت المرور على مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة العاشر من رمضان وهي مدارس: الشهيد احمد المنسي الرسمية لغات، مدرسة الحرية للتعليم الأساسي، مدرسة العاشر الثانوية العسكرية بنين، مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

كما شملت جولة نائب الوزير متابعة سير العمل بمدراس إدارتي شرق الزقازيق وغرب الزقازيق التعليمية وهم: مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة، مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، مدرسة الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي الابتدائية، مدرسة طلبة عويضة الابتدائية، مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات 2، مدرسة الرياضية الإعدادية الثانوية بنات.

واطمأن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة على سير العمل وانتظام الدراسة داخل المدارس، مع متابعة فصول مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية.

كما تم الإطمئنان على إجراءات استلام تلاميذ المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية للكتب الدراسية، وممارسة الانشطة الرياضية داخل المدرسة، وناقش واختبر الدكتور احمد ضاهر نائب الوزير التلاميذ والطلاب فيما تم دراسته من المناهج الدراسية، وأشاد بارتفاع مستوهم الدراسي.

وعلى هامش جولة نائب وزير التربية والتعليم، وجه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة بوضع برامج علاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه الاخير مع موجهي المواد الدراسية في المدينة التعليمية.

وأكد وكيل أول الوزارة بسرعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية.

وشدد وكيل تعليم الشرقية على مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي، بالتأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة، وضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية، ومتابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم.

كما تضمنت الجولة التفقدية متابعة انتظام الدراسة بمدارس المرحلة الثانوية، حيث تفقد نائب وزير التربية والتعليم الفصول والمعامل والقاعات والمكتبة وانتظام الدراسة، واستخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقررة، واستخدام الطلاب والطالبات للتابلت.

وتحدث الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم مع عدد الطلاب والطالبات، وناقشهم في المناهج الدراسية واستخدام التبلت والسبورات التفاعلية في الدراسة.

وفي ختام جولته التفقدية، شدد نائب الوزير بتنفيذ تعليمات الوزير بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ وشدد على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط، وحصر غياب الطلاب يوميً،ا وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب، ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، كما وجه وكيل تعليم الشرقية بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية، وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس متمنيا التوفيق للجميع.