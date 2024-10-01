مصادر للوفد: تفويض الشاعر أحمد سامى خاطر قائماً بأعمال رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي

قالت مصادر بوزارة الثقافة للوفد إنه تم تفويض الشاعر أحمد سامى خاطر، رئيس فرع ثقافة الشرقية، قائماً بأعمال رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بدلاً من عمرو فرج.

أحمد سامي أحمد حسن خاطر هو شاعر وروائي وباحث أدبي ومسرحي، ولد فى 27 يناير 1971م، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة.



درس الدراما والنقد المسرحي بجامعة عين شمس، وله العديد من المؤلفات المطبوعة منها فى الشعر: "نقوش المعبد الأخير " و"أيها القط العجوز الذي بجواري" إبداعات - هيئة قصور الثقافة 1999م، و"السطوح الملساء" - رؤي شرقية – هيئة قصور الثقافة 2002م و"أحزان الماريونيت" سلسلة أديب عربي 2006 رواية، و "براء الخاطري" ..ط1 دائرة الثقافة والإعلام – الشارقة – الإمارات العربية المتحدة 2000م ، ( طرح الجسور ) سلسلة أديب عربي 2005، ( جس المالح ) .. سلسلة خيول أدبية 2006م مسرح، ( بستان الشيخ الضرير ) - مسرحية شعرية - دائرة الثقافة والإعلام الشارقة الإمارات العربية المتحدة 2005 .

أما فى النقد فنهاك:

دراسة نقدية في كتاب (م)( تقاطع الأصوات وكسر المألوف) المؤتمر الأدبي الثاني ( دمياط )هيئة قصور الثقافة 2003 م

دراسة نقدية في كتاب (م) ( الطرف الآخر من النص ) المؤتمر الأدبي الثالث ( المنصورة ) هيئة قصور الثقافة 2004م

دراسة نقدية في كتاب (م) ( الذائقة .. و القيمة ) المؤتمر الأدبي الخامس ( كفر الشيخ ) هيئة قصور الثقافة 2006

عدد من الأبحاث والمقالات النقدية في الشعر والرواية والمسرح . بعض الصحف والمجلات ، والدوريات الأدبية المتخصصة.



أهم الجوائز : -



جائزة [ مسابقة الشعر العربي الأولي ] ( جريدة أخبار الأدب ) عن قصيدة ( زجرة واحدة ) 1995م

جائزة المسابقة المركزية بهيئة قصور الثقافة عن ديوان شعر ( أيها القط العجوز )( ضجيج الناي سابقاً )1996م

الجائزة الأولي في شعر الطفل ، المسابقة الأدبية المركزية - الهيئة العامة لقصور الثقافة 1997م

جائزة الدكتورة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي بدولة الكويت في مجال الرواية 1998م

جائزة القصة القصيرة ( كتابة الحرب ) عن قصة ( شفاه صغيرة زرقاء ) مجلة النصر 1999 م

الجائزة الأولي في القصة مسابقة ( جريدة أخبار الأدب ) عن قصة ( فصل في براءة الارتواء ) 1999م

جائزة الشارقة الثالثة للإبداع العربي في دورتها الثالثة حقل الرواية (براء الخاطري) /الإمارات/ 1999 م

الجائزة الأولى في مجال الدراسات الأدبية والنقدية ( المسابقة الأدبية إقليم شرق الدلتا ) 2000م

جائزة الألفية السادسة للعسكرية المصرية عن أدب الحرب ( قصة الطفل ) 2000م

الجائزة الثانية / المسابقة الأدبية المركزية بهيئة قصور الثقافة عن ديوان شعر (أحزان الماريونيت ) 2000 م

الجائزة الأولى في القصة القصيرة ( المسابقة الأدبية الثانية إقليم شرق الدلتا ) 2000م

جائزة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في الشعر ( أدب الحرب ) 2001

الجائزة الأولي في الرواية ( المسابقة الأدبية المركزية لهيئة قصور الثقافة ) عن رواية ( جس المالح ) 2003

الجائزة الأولي أمانة حكومة الشارقة للإبداع العربي عن مسرحية ( بستان الشيخ الضرير ) الدورة الثامنة 2005

جائزة الجيل الواعي الأولي للتأليف المسرحي بدولة الكويت عن مسرحية ( وقائع انهيار ظل ) الدورة الثانية 2006

جائزة ( ديوان العرب ) الأولى لأدب الطفل، ودرع التفوق لعام 2006