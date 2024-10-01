محافظ مطروح يسلّم كراسي متحركة وشهادات التجنيد لذوي الهمم

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء بتسليم أجهزة تعويضية بعدد 10 كراسى متحركة ومشاية لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة مطروح.



الكراسي المتحركة مهداة من مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة فى تيسير الحركة وتخفيف العبء عن ذويهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعدية محمود المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، والدكتورة دارالسلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ.

ومن جانبه وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية وما تساهم به مع محافظة مطروح في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

محافظ مطروح يسلّم شهادات تسوية الموقف التجنيدي لذوي الاحتياجات الخاصة …

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حفل تسليم شهادات تسوية الموقف التجنيدى لعدد من أبناء مطروح ذوي القدرات والهمم القادرون باختلاف فى إحتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور العميد هانى عامر المستشار العسكرى للمحافظة، العميد محمد حسنى مدير منطقة التجنيد والتعبئة بالاسكندرية، العمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعمد ومشايخ ووجهاء وشباب مطروح.

فى بداية كلمته وجه محافظ مطروح التهنئة للحضور بحلول الذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ذكرى العزة والنصر والكرامة ، مؤكدا على ان اللقاء ياتى للاحتفال بتسلم شهادات تسوية الموقف التجنيدى منهم ولأول 59 شاب من ذوي القدرات والهمم وكبار السن بمطروح بعد انتهاء أعمال لجنة منطقة تجنيد اسكندرية يومى 21 و22 سبتمبر الماضى، وتوقيع الكشف الطبى بمركز التأهيل الاجتماعى بمطروح، وذلك من إجمالى 3647 شهادة تسوية لجميع أبناء المحافظة وبالتوازى مع أعمال لجنة تسوية الموقف التجنيدى لأبناء مطروح من الأسوياء بنزل الشباب بالمحافظة ، بالإضافة إلى منح 92 شهادة بدل فاقد، وذلك على مدار عشرة أيام، فى تناغم وتضافر بين جميع الجهات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة ومجلس العمد والمشايخ وعددا من المديريات و الادارات المعنية من أجل تحقيق الاستقرار لأبناء المحافظة.

وخلال تسليم شهادات التسوية لأبناء مطروح من القادرون باختلاف وجه محافظ مطروح الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، واللواء أشرف الشريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، و اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، والعميد محمد حسنى مدير منطقة التجنيد والتعبئة بالإسكندرية على جهودها المبذولة وتعاونها مع المحافظة فى بحث وتسوية الموقف التجنيدى لأبناء مطروح، والذى يأتى مع الإهتمام الكبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشباب مصر عامة وذوي القدرات والهمم بصفة خاصة إيماناً بقدرتهم على المشاركة فى صياغة مستقبل الوطن و حرص الدولة على دعم وتمكين تلك الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد "شعيب" خلال كلمته بشباب مطروح حراس البوابة الغربية بوعيهم وصفاتهم الوطنية الحميدة، وتكاتفهم فى كل الأوقات بمواقف مشرفة بالتعاون مع أجهزة الدولة وقواتنا المسلحة والشرطة ، موجها بأهمية نشر وتوعية الأسر لتسوية الموقف التجنيدى لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم خلال الأحتفالية تكريم عددا من القيادات التنفيذية والشعبية المعاونة للجنة التجنيد بالمحافظة.