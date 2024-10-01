تجار العملات الأجنبية في قبضة الأمن

ضبط تجار العملات.. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى واقعة أخرى، وجهت فتاة اتهامًا لشاب بالاعتداء عليها، بمنطقة الطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تقدمت فتاة ببلاغ لقسم شرطة الطالبية، أفادت فيه بتعرضها لاعتداء على يد شاب حددت هويته، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (4,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,160 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين) ..بحوزة (6 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية، و ضبط عدد (31) قضية إتجار فى الأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم ( 12 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش - طبنجة - 24 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (31 متهم لــ 13 منهم معلومات جنائية).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 كيلو جرام لمخدر البانجو ).. بحوزة (4 متهمين لــ 2 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن ( بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

نجحت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، برئاسة المقدم أحمد تاج رئيس المباحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى ومصلحة الأمن العام، فى ضبط المدعو “م ح”، البالغ من العمر 40 عامًا فلاح ومقيم بالمركز، بحوزته عدد 10 فروش حشيش

وعدد 2 بندقية آلى و35 طلقة من ذات السلاح وسلاح أبيض هاتف محمول، ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من المخدرات بقصد الاتجار، بحوزة شخص مقيم بمركز أسيوط وسلاح آلى وعدد من الطلقات وسلاح ابيض وهاتف محمول ومبلغ مالى.

البداية وردت معلومات لمكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، برئاسة المقدم احمد تاج رئيس المباحث بقيام شخص بالاتجار فى المواد المخدرة وأكدت معلومات وتحريات مباحث مكافحة المخدرات وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.

كما تم تجهيز الحملة الأمنية بعد تقنين الإجراءات القانونية والتحقق من المعلومات التى وردت قامت حملة أمنية بضبط المتهم وبحوزته ما تم ذكره، وحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.