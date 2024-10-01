محافظ المنوفية وسفير الاتحاد الأوروبى يتفقدان مدرستين فى تلا

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوافد المرافق له مدرستي سعد درويش الاعدادية بنين والمساعي المشكورة الاعدادية بنات بمركز ومدينة تلا ، وذلك في إطار التعاون والجهود المشتركة من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض المدارس بدعم من الاتحاد الاوروبي فضلاً عن كافة المشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس مركز ومدينة تلا.

حيث استقبل الطلاب محافظ المنوفية وسفير الاتحاد الاوروبي بالورود والأناشيد الوطنية وعروض لبعض الفقرات الغنائية ، وتم تفقد انتظام العملية الدراسية بالمدارس وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بما يتماشى مع تطوير العملية التعليمية وأجرى محافظ المنوفية حواراً مع عدد من الطلاب اطمئن من خلاله عن انتظام اليوم الدراسي ومدي الالتزام بجدول الحصص الدراسية واستلام الكتب المدرسية وتحصيل المادة العلمية ، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح، موجهاً المعلمين وهيئة التدريس بضرورة الالتزام وتسجيل غياب الطلاب بالسجلات الرسمية حفاظاً علي مستقبلهم التعليمي ، كما أشاد سفير الاتحاد الاوروبي بحجم التطوير بالمدارس متمنياً مستقبل أفضل للطلاب، وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المدارس لتقليل الكثافة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة كون قطاع التعليم يقع على رأس أولويات منظومة العمل كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية .

كما قام محافظ المنوفية وسفير الاتحاد الاوروبي بتفقد جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية ، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد الاوروبي للارتقاء بقطاع التعليم واستعراض الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية بقطاعي التعليم والصحة ، وتم تفقد المبنى الهندسي والفني وعدد من قاعات التدريس بكليات الطب بمختلف التخصصات والبرامج الدراسية ، والتقوا بعدد من الطلاب وخلال تفقده أجرى محافظ المنوفية حواراً مع الطلاب متمنيا لهم مسيرة تعليمية متميزة لمستقبل أفضل ومؤكداً على أن الجامعات الاهلية تهدف إلى التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع لصناعة مستقبل أفضل لأبناء المحافظة وتأهيل الخريجين للمنافسة بأسواق العمل وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية.

ومن جانبه أشاد السفير بما شهده من تطورات وإنجازات ملموسة وتطوير شامل في العملية التعليمية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية بما يعزز جهود التنمية المستدامة للدولة المصرية ، مقدماً الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة على أرض الواقع وحفاوة الاستقبال ، وفي نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي في كافة المجالات التنموية وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم بما يدعم رؤية الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين تماشياً مع مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".