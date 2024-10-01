مهرجان الموسيقى العربية 32| أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفله المقبل في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، التي تضم عدد كبير من رموز الغناء العربي وأصوات الأوبرا المميزة.

موعد ومكان حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام حفل عمر خيرت الأحد20 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف، مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

قائمة أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

قسمت أسعار التذاكر إلى 7 فئات: الأولى 4000 جنيه، الثانية 3500 جنيه، الثالثة 3000 جنيه، الرابعة 2500 جنيه، الخامسة 2000 جنيه، السادسة 1500 جنيه، السابعة 1000 جنيه.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركون بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

معلومات حول عمر خيرت:

يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة.