الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس النواب اللبناني يقدر جهود الحكومة لتأمين الاحتياجات الضرورية لإغاثة النازحين

نبيه بري
نبيه بري

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في إطار تأمين الاحتياجات الضرورية لإغاثة وإيواء النازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، "على الرغم من الإمكانات المتواضعة والمتوافرة لديها"، داعيا الحكومة إلى القيام بجهد مضاعف وأكبر "وهي قادرة على ذلك"، مؤكدا "تبني النداء الذي وجهه الرئيس نجيب ميقاتي للدول المانحة والجهات الإغاثية المعنية".

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وطالب بري، في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاضطلاع بأدوارها "دون تلكؤ" بوضع ما هو متوافر لديها من إمكانات لتأمين مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين إيواء وخدمات اجتماعية وصحية وطبية، لاسيما "أننا على أبواب فصل الشتاء".

 

وجدد بري، شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، مطالبا الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية ويكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيليا على لبنان، كما وجه الشكر والتقدير إلى اللبنانيين، في مختلف المناطق على مبادرتهم لاستضافة "أهلنا" النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت الذين أخرجهم العدوان الإسرائيلي وآلته التدميرية من ديارهم بغير حق"، مطالبا الصليب الأحمر الدولي واللبناني القيام بـ "واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية الى اللبنانيين في الجنوب".

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