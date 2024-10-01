بعد غياب.. عودة نداء شرارة لمهرجان الموسيقي العربية

تعود المطربة الاردنية نداء شرارة بعد غياب للمشاركة في الدورة الـ٣٢ من مهرجان الموسيقي العربية وتحيي حفلين يوم ١٣ و١٦ أكتوبر بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد.

أعربت نداء شرارة عن سعادتها البالغة بعودتها بعد غياب ثلاث سنوات عن مهرجان الموسيقي العربية، حيث قالت: "أشعر بأنني ابنة من ابناء مهرجان الموسيقي العربية فهو له مكانة كبيرة في قلبي، و لكنني سعيدة للغاية بالمشاركة هذا العام بحفلين في مدينة الاسكندرية يوم ١٣ أكتوبر ومدينة دمنهور يوم ١٦ أكتوبر، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً".

كانت نداء شرارة نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام " بوستر الحفل، وعلقت: "حبايب قلبي في مصر تحديدا إسكندرية يتجدد اللقاء بتاريخ 13 أكتوبر، بمهرجان الموسيقى العربية بدورته 32، في دار الأوبرا، سيد درويش، بانتظاركم"، وطرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر الحفل، والتي قسمتها لـ 3 فئات، الفئة الأولى بـ200 جنيه، والثانية بـ300 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بـ400 جنيه.