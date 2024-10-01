فالفيردي يُتوج بجائزة أفضل مدرب في سبتمبر بالدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن فوز إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو، بجائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر في الليجا لموسم 2024-25.

جاء هذا التتويج بعد أن قاد فالفيردي فريقه لتحقيق نتائج إيجابية جعلته يتواجد ضمن المربع الذهبي في جدول الترتيب.



وفقًا للموقع الرسمي للدوري الإسباني، حقق أتلتيك بيلباو 3 انتصارات متتالية وتعادل خلال شهر سبتمبر، مما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الموسم الحالي.



وقد حصل الفريق على 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، ليحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وأربع نقاط خلف ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني.



كما تُعد هذه هي الجائزة الفردية الأولى لفالفيردي هذا الموسم، حيث تفوق في التصويت النهائي على هانز فليك (برشلونة) وكارلو أنشيلوتي (ريال مدريد).



وفي سياق متصل، يتصدر فريق برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وسجل 22 هدفًا وتلقى 5 فقط. بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، حيث سجل 13 هدفًا وتلقى 3.

