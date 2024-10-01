وكيل تعليم الغربية يتابع مدارس قرية نواج بشرق طنطا

قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من مدارس ادارة شرق طنطا التعليمية تتمثل فى مدرسة سعيد القدح الابتدائية بنواج ، ومدرسة التربية الفكرية بنواج ، ومدرسة احمد سعيد القدح الإبتدائية بنواج ، حيث تفقد انتظام الدراسة بالمدارس .

واثنى حسن، على التفاعل الجيد بين الطلاب ومعلمات الفصول وكذلك ارتفاع معدلات نسب حضور الطلاب، وإلتزام مدرستى سعيد القدح الابتدائية، واحمد سعيد القدح الابتدائية بالتزامهم بمعدل الكثافات داخل الفصول ووصول معدل الطلاب داخل الفصل لعدد 40 طالب وطالبة، كما تلاحظ خلال المتابعة نظافة الطرقات والفصول ودورات المياه والتزام الطلاب بالزي المدرسى، كما تابع جداول المعلمين ودفاتر التحضير، والاشراف المدرسى.

واطمأن حسن على توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدارس ووجه حسن بضرورة ممارسة الانشطة للطالبات خلال اليوم الدراسى، مؤكدًا خلال المتابعة بمدرسة التربية الفكرية بنواج على ضرورة اتباع التغذية السليمة للطلاب ومراجعة تاريخ الصلاحية، وأكد ان يكون المسئول عن تغذية الطلاب ممن تتوافر لديهم شهادات صحية فقط .