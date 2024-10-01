رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتابع إجراءات قيد الطلاب الجُدد

تابع الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إجراءات قيد الطلاب الجُدد المقبولين بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي حُدد لحامليها موعد لتسليم أصول المستندات وأوراقهم الشخصية، وإجراء الكشف الطبي، خلال هذا الأسبوع لإنهاء إجراءات قيدهم.

كما شملت جولة رئيس الجامعة التأكد من انتهاء أعمال التجهيزات الخاصة بالمدرجات والقاعات الدراسية، والمكاتب الإدارية، والمعامل الدراسية بمباني الجامعة لكافة البرامج الدراسية.

وأكد رئيس الجامعة، على الاهتمام الكبير بمنظومة التعليم التكنولوجي والجامعات التكنولوجية في ظل الأهداف الاستراتيجية الوطنية للدولة، لزيادة تنوع فرص التعليم العالي، وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمنهجيات في التعليم، بما ينعكس على العملية التعليمية وقدرتها التنافسية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

كما وجه حنا بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير سُبل الراحة لهم، وتسهيل إجراءات التحاقهم.

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