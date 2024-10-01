استنفار امني لضبط الخارجين عن القانون وحملات مكبرة على الأوكار الإجرامية

شن قطاع الامن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات مكبرة على الاوكار الاجرامية ونجحت الحملات خلال 24 ساعة فقط في ضبط العديد من العناصر الخطرة وضبط كميات من الاسلحة والمخدرات.

مديرية أمن أسيوط

ضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 4،750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1،160 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1،290 كيلو جرام لمخدر الهيروين.بحوزة 6متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد 31 قضية إتجار فى الأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 12 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش - طبنجة - 24 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.. بحوزة 31 متهم لــ 13 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 406 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 7،3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2كيلو جرام لمخدر البانجو ).. بحوزة 4 متهمين لــ 2 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 664 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 7،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8،5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.. وكذا ضبط عدد 4 قطع سلاح نارى.. عبارة عن بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية.

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.