أولياء أمور مدرسة التونسى الأعدادية بنات يستغيثون بوزير التربية والتعليم

شهدت مدرسة التونسى الأعدادية بنات التابعة لإدارة الخليفة القاهرة عجز تام وغياب لعدد من مدرسي المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024.

كما استغاث الأهالي من ارتفاع كثافة الفصول، بشكل مبالغ فيه، على الرغم من القرارات التي أصدرها وزير التعليم بشرط ألا يزيد الفصل عن٤٠ طالبه فى كل فصل.

وأكد الأهالي أن الأمر يعتبر تناقض فى العملية التعليمية وضرب القرارات الوزارية عرض الحائط، مطالبين بسرعة توفير مدرسين لسد العجز وتنفيذ القرارات الوزارية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024,2028، وعدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024.2025، موضحة أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لتصبح أيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي الجديد 106 +97 = 203 أيام.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.