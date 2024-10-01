إصابة 18 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس

وقع - منذ قليل - حادث انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائري قبل وصلة الرماية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا من مستقلي الأتوبيس.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائري قبل نزلة الرماية، ما أسفر عن مصابين، وعليه تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين وونش لرفع آثار الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية، أن أتوبيسًا يقل 28 راكبًا من عمال شركة للملابس الجاهزة، اختلت عجلة القيادة بيد سائقه، ما أسفر عن انقلابه قبل نزلة الرماية، وأسفر الحادث عن إصابة 18 عاملًا، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم التخصصي.

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات، في واقعة اتهامه بالتعدي على ضابط شرطة في دار السلام، كما قضت بتغريمه ألفي جنيه ومصادرة الأسلحة المضبوطة وإلزامه المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.

وكشف أمر إحالة المتهم الثاني وآخر سبق الحكم عليه، أنهما قاوما بالقوة والعنف معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عيارًا ناريًا صوبه، وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقًا مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، أنه حال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفًا في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل بإطلاق عيارًا ناريًا من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.