حصاد الأوقاف الشهري.. ضخ 50 مليون جنيه قروضًا حسنة وتدريب الأئمة والخطباء

شهد شهر سبتمبر نشاطًا مُكثفًا لوزارة الأوقاف دعوياً واجتماعياً، وأشاد الجميع بتظيم الأوقاف احتفال المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندسى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من السادة الوزراء والمسؤولين بالدولة، وتضامنت العديد من الجامعات الإسلامية في العالم مع مبادرة "خلق عظيم"، التي أطلقتها الوزارة في شهر ربيع احتفالاً بالمولد النبوي الشريف 980 مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية، و5280 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت.

والتقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال شهر سبتمبر، العديد من المسؤولين، وقرر ضخ 50 مليون جنيه قروضًا حسنة دون فوائد، لأول مرة في تاريخ الوزارة، وألقى كلمة معبرة عن آلام الشعب الفلسطيني الصامد ضد الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية، داعياً فيها أشقاءنا فى غزة للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحيات.. وينشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات. في هذا التقرير نشرة «الحصاد الشهري» لأهم الأنشطة والفعاليات.



استقبال عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة



استقبل أسامة الأزهري، في يوم الاثنين 2 سبتمبر، علاء جانب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وأكد عميد الكلية، أن وزارة الأوقاف في طريقها لاستعادة شبابها، وأنها ستحقق طفرة في تجديد الخطاب الديني، وقدم قصيدة في تهنئة وزير الأوقاف بعنوان: «الجبل».

دعوة مشاركة في عيد إندونيسيا الوطني



ووجه السفير الإندونيسي لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، خلال زيارته بمقر الوزارة، دعوة لوزير الأوقاف لحضور الاحتفال بالعيد الوطني لدولة إندونيسيا في الأول من أكتوبر، مؤكدًا أن الدكتور أسامة الأزهري سيكون ضيف شرف الاحتفال.

لقاء أعضاء من مجلس النواب



التقى وزير الأوقاف، في 3 سبتمبر، عددًا من أعضاء مجلس النواب، في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال مع السادة نواب البرلمان من خلال عقد لقاء دوري للاستماع لمطالب أهالي دوائرهم وغيرهم والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بكل ما في الوسع والإمكان.

إطلاق أكبر خطة دعوية في ربيع الأول

أطلقت وزارة الأوقاف، في 4 سبتمبر أكبر خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول بعنوان: "خُلُقٌ عَظِيمٌ"،احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وإظهاراً للفرح والسرور بمولد الجناب المحمدي -صلى الله عليه وسلم-.

الدراما الدينية من أدوات تجديد الخطاب



أكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال استقباله بمكتبه، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الدراما الدينية تعد واحدة من ركائز وأدوات تجديد الخطاب الديني في عصر الصورة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيدًا بما تم تقديمه خلال العامين الماضيين من أعمال درامية تاريخية ودينية حققت نجاحًا كبيرًا.



أول ثمرة لمبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ)



حصدت مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، التي أطقلتها وزارة الأوقاف احتفالا بالمولد النبوي، أولَ ثمرة على الصعيد الدولي، حيث أعلن الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية المشرف العام على جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند، في يوم 5 سبتمبر، عن مشاركة الجامعة الهندية مع وزارة الأوقاف في احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف، معربًا عن تضامنه قلبًا وقالبًا مع محاور الخطة الدعوية والاستراتيجية الجديدة لوزارة الأوقاف المصرية، وفي مقدمتها المحور الثالث (بناء الإنسان)، وتأييده الكامل للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

المشاركة في احتفال محافظة الشرقية

شارك وزير الأوقاف، يوم 6 سبتمبر، في احتفال محافظة الشرقية بعيدها القومي، وكان في استقبال معاليه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بديوان عام محافظة الشرقية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، و اللواء أ.ح محمد أحمد الليثي نائب وزير الدفاع، واللواء أ.ح أحمد الشاذلي مدير الكلية الجوية، وسيادة اللواء عمر رؤوف مدير أمن الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمود عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز حبيب نائبة محافظ الشرقية.

وشهد وزير الأوقاف، ووزير الموارد المائية والري، ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية، صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق، وألقى خطبة الجمعة أ.دالدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

سُبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في يوم 7 سبتمبر، الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في مكتبه بالمشيخة، لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.

وفي ثاني ثمار مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، أعلن المجلس الإسلامي بجنوب السودان، تضامنه ومشاركته مع مبادرة وزارة الأوقاف المصرية، وأكد الشيخ الدكتور عبدالله برج روال، أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان، أن الأمانة العامة للمجلس ستشارك في المبادرة من خلال نشر دروس الشمائل المحمدية، وقراءة القرآن الكريم، والمسابقات المتنوعة، وقراءة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وغيرها من البرامج المتنوعة احتفالًا بهذه المناسبة العطرة.

مرشح الأوقاف يحصد المركز الثاني في مسابقة "المغرب"



فاز المتسابق عبد الرحمن فرج حافظ برعي، مرشح الأوقاف المصرية للمشاركة في مسابقة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بالمغرب، بالمركز الثاني في المسابقة، في فرع التجويد مع حفظ خمسة أجزاء.

أعلى نسب إنجاز في معالجة الشكاوى

أعلن تقرير وزاري عُرض على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن وزارة الأوقاف حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًّا ونوعًا في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها خلال شهر أغسطس 2024م.

لقاء رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية



التقى أسامة الأزهري، في 8 سبتمبر، برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لعرض المحاور الاستراتيجية لخطة عمل الأوقاف في تجديد الخطاب الديني، وأدار الاجتماع الكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف للإعلام، وشرح وزير الأوقاف المحاور الاستراتيجية لخطة الوزارة والتي تنبثق منها ملفات كثيرة جدًّا خلال الفترة المقبلة، وتشغيل كل طاقات الأوقاف في المساجد والمنابر كافة في كل القرى والنجوع والأحياء المصرية.

دعوة مشاركة في القمة العالمية لقادة الأديان



تسلم وزير الأوقاف، في 9 سبتمبر، دعوة للمشاركة في القمة العالمية لقادة الأديان بأذربيجان نوفمبر المقبل، قدمها السيد إلخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة في مقر أكاديمية الأوقاف الدولية.

اجتماع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان



ترأس وزير الأوقاف، في 10 سبتمبر، الاجتماع التاسع لمجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان (نور - مبارك) عبر الفيديو كونفرانس، بكازاخستان عبر الفيديو كونفرانس، ووافق مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية على تعيين أ.د أحمد حسين - العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، رئيسًا للجامعة بكازاخستان، كما قرر المجلس تعيين "إرشاد أونغار" نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان ونائب المفتي العام بجمهورية كازاخستان، نائباً لرئيس الجامعة.

مركز نور الإسلام النيجيري يتضامن مع (خُلُقٌ عَظِيمٌ)



وجَنَتْ مبادرة الأوقاف (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، ثالث ثمارها الدولية، وتضامن معها مركز "نور الإسلام" للتعليم العربي الإسلامي في نيجيريا، أعلن الإمام داود ألفنلا عبد المجيد أيليخا، مدير مركز نور الإسلام، تضامنه الكامل مع المبادرة، احتفالاً بمولد خير الأنام نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم).

مجلس الإفتاء الكيني يشارك في (خُلُقٌ عَظِيمٌ)



وواصلت المبادرة جني رابع ثمارها الدولية، وأعلن المفتي الشيخ الحبيب أحمد أحمد بدوي جمل الليل باعلوي رئيس مجلس الإفتاء الكيني، عن تضامنه الكامل مع مبادرة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ).

مناقشة سبل التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



ناقش أسامة الأزهري، في 11 سبتمبر، سُبل التعاون المشترك مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأهدى مساعد رئيس مجلس الوزراء، درع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى الدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

تهنئة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء

أشادت وزارة الأوقاف، بالأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لحصولها على صفة الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات؛ مؤكدة أن هذه الخطوة النوعية لدُور الإفتاء نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحوار بين الثقافات والأديان بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشروعات المشتركة بين الأمانة والأمم المتحدة التي تسعى إلى تعزيز الفهم المتبادل ومكافحة الكراهية.

تهنئة الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

وهنأ أسامة الأزهري، في يوم 12سبتمبر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446هــ، كما هنأ أيضًا المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى العطرة.

التعاون المثمر مع بيت الزكاة الكويتي

أثنى الدكتور ماجد العازمي مدير عام بيت الزكاة الكويتي، والوفد المرافق له، على خلال استقبالهم بمقر وزارة الأوقاف، على جهود الوزارة والدكتور أسامة الأزهري، في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف، وبالتعاون المثمر مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، والعمل على تيسير أداء عمله ومهامه.

"الأزهري" يجتمع بقيادات هيئة الأوقاف

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق على مستوى الجمهورية، بمقر الوزارة، مثمنًا جهود العاملين بهيئة الأوقاف، وتحقيق أعلى العوائد والأرباح التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.

مجلة منبر الإسلام في ثوب جديد

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عددًا جديدًا لمجلة منبر الإسلام في ضوء الرؤية الطموحة لوزير الأوقاف، وشهدت مجلة منبر الإسلام في عددها الجديد تطويرا شاملا في الشكل والمضمون بما يشبه إعادتها "سيرتها الأولى" من خلال طرح القضايا التي تهم الأمة في الداخل والخارج، وتناول تلك القضايا في ضوء مستجدات العصر.

تكريم الفائزة بالمركز السادس في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك

كرّم الدكتور أسامة الأزهري، في 14 سبتمبر، المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز مرشحة وزارة الأوقاف، لفوزها بالمركز السادس في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها الثامنة، وقرر منحها درع وزارة الأوقاف المصرية وشهادة تقدير لمشاركتها المتميزة في المسابقة.

احتفال المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي



احتفلت وزارة الأوقاف، في 16 سبتمبر، بذكرى المولد النبوي الشريف 1446هــ، بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، ولفيف من السادة الوزراء والسفراء والنواب والإعلاميين والشخصيات العامة، وهنأ وزير الأوقاف، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها بالمولد النبوي الشريف المعظم، كما هنأ معالى الوزير المكرمين في احتفال المولد النبوي الشريف.

الإصدار الثاني لمصحف مصر



اجتمع وزير الأوقاف، في 17 سبتمبر، مع مؤسسة الشمرلي لمناقشة الإصدار الثاني من كتاب الله (عز وجل) الموسوم بمصحف مصر، وهو المصحف الذي وجه بطباعته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عند افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت طباعة مصحف مصر على نسخة الشمرلي مختوم الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم بخط محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد، وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم الإصدار الثاني لمصحف مصر حتى يخرج في ثوب جديد.

تعاون مشترك لإحياء سيرة النبي الكريم

ناقش وزير الأوقاف، مع الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، آفاق التعاون المشترك، وأشاد د. أسامة الأزهري برعاية المملكة العربية السعودية للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة وفروعه المختلفة في مكة والمدينة والمملكة المغربية والسنغال، وأن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ربوع متحف السيرة النبوية في موسم الحج الماضي مؤشر كبير على نجاح المتحف وعلى الدعم المصري لهذا المشروع الحضاري الكبير،

من جانبه أكد الدكتور ناصر، أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك بين المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية والمؤسسة الدينية في مصر في إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

احتفال هيئة قضايا الدولة بالمولد النبوي الشريف



شهد الدكتور أسامة الأزهري، في 18 سبتمبر، احتفال نادي هيئة قضايا الدولة بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقبال معاليه المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث هنأه والحضور الكرام جميعًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أنه حق لنا أن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مظهر الفضل الأعظم ومظهر الرحمة الأكمل، وهو أسمى مظاهر فضل الله، وأكمل مظاهر رحمة الله، وأن الفرح بمولده الشريف من أعظم القربات والعبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا.

تهنئة لوزير الأوقاف الأردني بتجديد الثقة له



أعرب وزير الأوقاف عن سعادته، في 19 سبتمبر بتجديد ثقة جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتعيينه وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد.

احتفال نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف



حضر وزير الأوقاف، احتفال نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف 1446هــ، وخلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف الجميع بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأهدى سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف أ.د أسامة الأزهري درع نقابة السادة الأشراف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

المشاركة في احتفال محافظة البحيرة بعيدها القومي



أناب أسامة الأزهر، وزير الأوقاف، في 20 سبتمبر، الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، للمشاركة احتفية محافظة البحيرة بعيدها القومي، وأدى الدكتور أيمن أبو عمر خطبة الجمعة بالمسجد المحلي بمدينة رشيد بحضور الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف البحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة مدير عام أوقاف البحيرة، والشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة، والشيخ عبد المجيد الكرماني مدير عام الإدارات، والشيخ أحمد خليفة مدير إدارة رشيد، وسيادة اللواء ياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد، وعدد من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ.

تكريم ووفاء للدكتور نوح عبد الحليم

أهدى وزير الأوقاف، في 22 سبتمبر، المصحف الشريف ودرع الوزارة، للدكتور نوح عبد الحليم العيسوي تقديرًا لإخلاصه وتفانيه ودعمًا له في مهمته الجديدة مديرًا لمديرية أوقاف الغربية، وهنأ الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف لتكليفه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الإذاعة المصرية



أعلن وزير الأوقاف، والأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خلال استقباله بمقر الوزارة، عن استئناف المسابقات بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، وعودتها مرة أخرى مطلع أكتوبر القادم، بالإضافة إلى إطلاق العديد من البرامج الإذاعية المتميزة والمتخصصة.

مؤتمر صحفي مع مسئولي الملف الديني

عقد الدكتور أسامة الأزهري، في 23 سبتمبر، مؤتمرًا صحفيًّا مطولًا مع مسئولي الملف الديني مندوبي ومحرري الصحف والمواقع الإلكترونية بوزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لاستعراض خطة الوزارة، والمحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني، مقدمًا كل الدعم لرسالتهم الإعلامية والصحفية في بناء الرأي والوعي المستنير عند عموم الشعب المصري.

استقبال شيخ الطريقة الرضوانية الخلوتية



أكد الدكتور أسامة الأزهري، دعم لأنشطة العلمية في الساحة الرضوانية وبقية ساحات الصعيد، خلال استقباله بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ زين العابدين أحمد رضوان شيخ الطريقة الرضوانية الخلوتية ورائد الساحة الرضوانية في الأقصر والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والنائب حمدي عمر عضو مجلس النواب.

وجاء هذا القاء في إطار دعم وزارة الأوقاف للأنشطة العلمية في الساحة الرضوانية وبقية ساحات الصعيد، ودورها المجتمعي الكبير في التعليم والإصلاح بين العائلات المتخاصمة، ونسج العلاقة الحسنة بين المسلمين والمسيحيين، وفي إطعام الطعام وإيصال وجوه البر المختلفة إلى الفقراء، ونشر الوسطية ودعم جهود الدولة في الاستقرار.

تهنئة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي



وزير الأوقاف يهنئ الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي لتعيين فضيلته أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي لثقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية.

تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية

اتفق وزير الأوقاف، في 24 سبتمبر، مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، خلال استقبالهما بمقر الوزارة، على تدريب الأئمة والخطباء والعاملين على كافة المهارات الإعلامية في الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعاون مع نقيبة الصحفيين بمقر النقيبة لما تتميز به من مستوى تدريبي جيد، وأكد الدكتور أسامة الأزهري، تعاون الوزارة الكامل مع نقابة الصحفيين و الصحفيين مسئولي الملف الديني.

إطلاق المطوية الثانية في مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ"



أطلقت وزارة الأوقاف المطوية الثانية: "المولد النبوي الشريف .. رسائل نور للعالمين"، والتي اشتملت على عدد من الرسائل منها : أبْشِر أيها المحب، أنتَ مع مَنْ تُحِب ، وصاحب الخلق العظيم ، وإحياء قيم النبوة ، والنبي أبًا ، والنبي زوجًا ، ومع أصحابه، ومع الضعفاء، ومع الجيران.

ضخ 50 مليون جنيه قروضا حسنة



قرر الدكتور أسامة الأزهري، في 25 سبتمبر، ضخ 50 مليون جنيه قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف، ورفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع.

الأوقاف يشاركن في مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ)



شاركت واعظات بمديرية أوقاف بني سويف، في مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ) بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، وأكدت الواعظات قيمة الأخلاق وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس هذه القيمة في قلوب أصحابه خاصة والأمة عامة، منوهين إلى أن الله (عز وجل) قد امتدح نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم في خلقه فقال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).

احتفال رابطة الجامعات الإسلامية بالمولد النبوي الشريف



ألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في 26 سبتمبر، كلمة خلال احتفال رابطة الجامعات الإسلامية ومؤسسة أخبار اليوم، بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقباله الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وأ.د. الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وأكد وزير الأوقاف أن الجمال هو أفضل عنوان مناسب مستوحى من مجمل الهدي النبوي الشريف، فإن ذكر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يبعث في النفوس والعقول وحيًّا شريفًا يُسعد العقل والوعي والوجدان والروح والحياة، وكلها معان في قمة الجمال في التفاصيل والتصرفات والأخلاق كافة.

استقبال المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب



استقبل أسامة الأزهري ، في يوم الاثنين 30 سبتمبر، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية لبحث التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والقيادات بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأبدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تطلعها لتدريب الأئمة، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب آلت على نفسها منذ نشأتها أن تكون مؤسسة مسئولة تلبي احتياجات التدريب والتأهيل والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري.

لقاء القس الدكتور أندريه زكي ووفدًا رفيع المستوى من مجلس كنائس جنوب إفريقيا



والتقى أسامة الأزهري القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا رفيع المستوى من مجلس كنائس جنوب إفريقيا (SACC)، برئاسة الدكتورة القس ماي إليس كانون، المديرة التنفيذية لمنظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط"، حيث ثمَّن كل الجهود التي يقومون بها من أجل إقامة سلام دائم وإيصال صوت العدالة إلى العالم، وطالب وزير الأوقاف بأن يكون هناك تنسيق كامل بين كافة الأديان الثلاث المسلمين والمسيحيين واليهود التوراتيين المعارضين لإسرائيل ونهجها الدموي الوحشي؛ لمواجهة ما تقوم به إسرائيل في فلسطين، مضيفًا: أضم صوتي إلى صوتكم لإيجاد حل لهذه الأزمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، وأنها تدعم صمود وثبات أشقائنا الفلسطينيين على أرض فلسطين رغم كل الأهوال الكارثية التي تعرضوا لها؛ حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية تمامًا ومحو اسم فلسطين من الوجود، ومن هنا يأتي رفضنا القاطع لتهجير الاحتلال لأشقائنا الفلسطينيين من أرضهم.

جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة

ويعرض المركز الإعلامي بالأوقاف إحصائية أنشطة الوزارة، والتي جاءت كالآتي:

(58) قافلة دعوية ومشتركة ، و ( 30 ) أسبوعًا ثقافيًّا.

(980) مجلس إقراء وإفتاء وندوة إفتائية و ندوة علمية على مستوى الجمهورية.

(5280) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت.

(225711) ألف مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل.

( 12024 ) ندوة ضمن مجالس العلم والذكر.

( 108 ) لقاء الجمعة للطفل بواقع ( 27 ) مسجدًا كل يوم جمعة.

( 4360 ) درسً منهجيًّا للأئمة والواعظات.

( 40 ) كرسي علمي لكبار العلماء.

( 8 ) ندوات مشتركة مع الإعلام.

جهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم

(20540) مقرأة قرآنية.

(176) مجلس إقراء ومركز تلاوة.

(85) أمسية ابتهالية.

(33266) مجلسًا لبرنامج صحح قراءتك.

(10234) حلقة تحفيظ.

جهود وزارة الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع

وزعت وزارة الأوقاف، من اللحوم خلال شهر سبتمبر ( 49 ) طنًّا، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

ووصل إجمالي ما وزعته الأوقاف من شنط السلع الغذائية خلال شهر سبتمبر ( 72 ) طنًّا بإجمالي ( 18 ألف شنطة) بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

جهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد

وختاماً لتقرير نشرة الحصاد الشهري، افتتحت الأوقاف 85 مسجدًا، منها 71 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا ، و 14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.