الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

علي عبدي يترأس وفد الصومال في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالقاهرة

وفد الصومال
وفد الصومال

ترأس السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد الجمهورية المشارك في أعمال الدورة (80) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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 وأكد السفير أواري في تصريح له، أهمية الاجتماع والذي يعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة ، حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في عدد من الدول التي تواجه الأزمات الراهنة وخاصة لبنان وفلسطين، موضحا أن الوزراء بحثوا أفضل السبل لتقديم المساعدات سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبما يُسهم في التخفيف من الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة في فلسطين ولبنان.

واضاف السفير الصومالي أن المكتب التنفيذي ناقش أيضاً في إطار إعداده للدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عدداً من المبادرات الاجتماعية التنموية التي تقدمت بها الدول الأعضاء، فضلاً عن التحضير للقمة العربية القادمة، وبالتركيز على الموضوعات ذات الصلة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، ورسم وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.

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