الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس وزراء الصومال:  نواجه تهديدا خطيرا بسبب إثيوبيا

رئيس وزراء الصومال
رئيس وزراء الصومال

قال حمزة عبدي بري، رئيس الوزراء الصومالي، إن بلاده تواجه حاليا تهديدا خطيرا ناجما من محاولات إثيوبيا ضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر،  وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

txt

أوكرانيا تقصف جمهورية دونيتسك ب 101 مقذوف

txt

متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الامريكية في بغداد

ووصف بري،  خلال حديثه في المناقشة العامة للجمعية العامة الإجراءات بأنها "غير قانونية وغير ضرورية".

وقال إن "الموانئ الصومالية ظلت دائما متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا".

وأضاف رئيس الوزراء الصومالين المناورات العدوانية لإثيوبيا بما فيها مذكرة التفاهم غير القانونية مع مجموعة انفصالية في شمال الصومال، تقوض سيادة الصومال وتشجع الحركات الانفصالية وتهدد وحدتنا الوطنية".

وشدد حمزة عبدي بري على أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك.

وأوضح أن هذه الإجراءات "تزرع الانقسام وتعمل أيضا كدعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب التي تستغل استفزازات إثيوبيا لتجنيد وتطرف الأفراد الضعفاء".

وأشار إلى أن "مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي بأسرها".

مواد متعلقة

أوكرانيا تقصف جمهورية دونيتسك ب 101 مقذوف

متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الامريكية في بغداد

عبدالعاطي: مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم بعثة السلام الجديدة في الصومال

إثيوبيا تستعد لأول تعاون بحري فعلي مع أرض الصومال

سفير الصومال يشيد باستمرار الدعم العسكري المصري لمقديشو

مصر تناشد مواطنيها الموجودين بأرض الصومال المغادرة وتحذر من السفر إلى الإقليم
الجريدة الورقية