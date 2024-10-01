الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

نيران تتسلل إلى قلب لبنان.. تصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "نيران تتسلل إلى قلب لبنان.. تصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي".

txt

جيش الاحتلال يُخطر سكان جنوب لبنان بإخلائها والتوجه شمالا

txt

بينهم طفل وأسرى.. الاحتلال يعتقل 30 مواطنًا من الضفة

 قلب لبنان

قال التقرير: "نيران تتسلل إلى قلب لبنان بتصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدار شهور مضت كانت الضربات الإسرائيلية تتركز على القرى والبلدات الأمامية في جنوب لبنان".

وأضاف: "وفي مطلع الأسبوع الماضي وسع جيش الاحتلال نطاق الغارات الجوية ليمشل مناطق جديدة في محافظتي الجنوب والنبطية وصولا في المناطق الداخلية في البقاع وبعلبك إضافة إلى اعتداءات متفرقة في جبل لبنان".

التصعيد الإسرائيلي امتد ليشمل قرى إقليم التفاح

وتابع: "التصعيد الإسرائيلي امتد ليشمل قرى إقليم التفاح والزهراني وصيدا واتجهت غارات الاحتلال من جنوب لبنان إلى شرقه بمئات الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل على الأحياء السكنية المكتظة زاعمة أنها تستهدف مواقع لحزب الله اللبناني لتحمل هذه الضربات لقب الأكثر دموية منذ اشتباكات إسرائيل وحزب الله من حرب تموز 2006".

الجريدة الورقية