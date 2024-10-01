نيران تتسلل إلى قلب لبنان.. تصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "نيران تتسلل إلى قلب لبنان.. تصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي".

قلب لبنان

قال التقرير: "نيران تتسلل إلى قلب لبنان بتصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدار شهور مضت كانت الضربات الإسرائيلية تتركز على القرى والبلدات الأمامية في جنوب لبنان".

وأضاف: "وفي مطلع الأسبوع الماضي وسع جيش الاحتلال نطاق الغارات الجوية ليمشل مناطق جديدة في محافظتي الجنوب والنبطية وصولا في المناطق الداخلية في البقاع وبعلبك إضافة إلى اعتداءات متفرقة في جبل لبنان".

التصعيد الإسرائيلي امتد ليشمل قرى إقليم التفاح

وتابع: "التصعيد الإسرائيلي امتد ليشمل قرى إقليم التفاح والزهراني وصيدا واتجهت غارات الاحتلال من جنوب لبنان إلى شرقه بمئات الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل على الأحياء السكنية المكتظة زاعمة أنها تستهدف مواقع لحزب الله اللبناني لتحمل هذه الضربات لقب الأكثر دموية منذ اشتباكات إسرائيل وحزب الله من حرب تموز 2006".