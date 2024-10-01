الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بينهم طفل وأسرى.. الاحتلال يعتقل 30 مواطنًا من الضفة

الاحتلال يعتقل مواطنين
الاحتلال يعتقل مواطنين

تشهد مدن وأحياء فلسطين اعتقالات عدة للمواطنين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أدت لسقوط شهداء ومصابين حتى اليوم.

txt

برصاص الاحتلال والقصف العنيف.. سقوط عشرات الشهداء والجرحى في غزة صباح اليوم

txt

الأمم المتحدة: ثلثي المباني في غزة دمرت


وفي هذا الصدد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 30 مواطنا على الأقل من الضفة، من بينهم طفل وأسرى سابقون، وفقًا لـ"وفا".
وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وبيت لحم، حيث رافقتها عمليات تحقيق ميداني في بلدتي (الخضر، وكفر نعمة)، فيما توزعت بقيتها على محافظتي الخليل وقلقيلية.

وأضاف أن حملة الاعتقالات تترافق مع عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 11 ألف حالة اعتقال، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، علما أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

يُذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

مواد متعلقة

برصاص الاحتلال والقصف العنيف.. سقوط عشرات الشهداء والجرحى في غزة صباح اليوم

الأمم المتحدة: ثلثي المباني في غزة دمرت

سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال في غزة

مراسل القاهرة الإخبارية: أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة

استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلين في قصف على دير البلح وسط قطاع غزة

سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بقطاع غزة

الجريدة الورقية