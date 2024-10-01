فحص 38 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة بالدقهلية عن فحص 38 ألف و876 طالباً بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) وذلك خلال يومين فقط من انطلاق المبادرة يوم الأحد الماضى.

وأضاف وكيل الوزارة أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لطلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .

ولفت وكيل وزراة الصحة بالدقهلية إلى توسيع عمل فرق السن المدرسي بالتزامن مع مبادرة بداية لتنمية الإنسان و فى إطار حرص صحة الدقهلية على وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة طلاب المدراس بإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي .

بدورها أشارت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي إلى أن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع أنحاء المحافظة.