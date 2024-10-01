قنا| 12 ألف نسمة يستفيدون بخدمات مبادرة "بناء الإنسان" بقرية البراهمة

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه البراهمة التابعة لمركز قفط ، وبلغ حجم المستفيدين من أنشطة المبادرة فى القرية نحو 12 ألف نسمة.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 2039 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 65 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 130 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 250 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 400 سيدة .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 57 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 22 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 900 مواطن. ِ

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن ، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 300 مواطن. كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 235 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 40 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 840 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد330 مواطن . كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 326 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 100 مواطن، و نظمت الوحدة المحلية حملات نظافة استفاد منها 6000 مواطن.، ونظمت هيئة الإسعاف المصرية دورات تدريبيه و توعوية لعدد 70 طالب.

مشاركة جامعة جنوب الوادي:

واصلت جامعة جنوب الوادي الدفع بالقوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية.. بداية جديدة لبناء الإنسان، ونظمت الجامعة، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية البراهمة بمركز قفط جنوب قنا.

قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية البشرية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 452 وجاءت كالتالي عدد ٥٧ حالة باطنة وعدد٥٩ حالة عظام وعدد ١٤٠ حالة رمد وعدد ٢٩ حالة نساء وتوليد وعدد ١٣٠ حالة اطفال وعدد ٣٢ حالة أنف وأذن وعدد ٥ حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن أهمية مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان " ودور الدولة في النهوض بالخدمات الصحية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما قامت القافلة بالتوعية بمرض السكر والضغط والنزلات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي وكيفية التعامل مع الأمراض وكذلك أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للام والطفل كما قامت القافلة التمريضية بقياس الضغط والسكر للعديد من الحالات على هامش القافلة الطبية وذلك من خلال أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.