محافظ البحيرة.. إحالة مسئول التوريدات بمدرسة حسني الروبي للتحقيق

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بجولة مفاجئة على مدرسة حسنى الروبي للتعليم الأساسي بقرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود، وذلك فى إطار متابعتها الميدانية لسير العملية التعليمية بمدارس المحافظة والتأكد من تهيئة الظروف المثلى للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال جولتها، تفقدت المحافظ الفصول الدراسية بالمدرسة والبالغ عددها 33 فصلًا موزعة بين التعليم الابتدائي (20 فصلًا)، والتعليم الإعدادي (11 فصلًا)، وفصول رياض الأطفال (2 فصل) بإجمالي عدد 1500 تلميذ وتلميذة.

كما تابعت المعامل بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال وقاعة المشاهدة، واطلعت على قوائم الطلاب وتسليم الكتب المدرسية، والتأكد من الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وخلال الجولة تفاعلت المحافظ، مع الطلاب داخل الفصول، حيث تابعت الحصص الدراسية وسألت الطلاب عن محتوى الدروس والشرح المقدم لهم باليوم الدراسى بمختلف الفصول والمواد الدراسية الابتدائية والإعدادية وكذا برياض الأطفال، كما تابعت حصة التربية الرياضية، ووجهت بتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام.

وأكدت المحافظ على ضرورة الالتزام بالنظافة والنظام فى المدرسة، لا سيما دورات المياه، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوات والوسائل اللازمة للمعامل وتوفير لائحة الانضباط.

وفي نهاية الجولة قررت الدكتورة جاكلين عازر، إحالة مسؤول التوريدات بالمدرسة للتحقيق لعدم توفير جميع الكتب المدرسية المخصصة للطلاب والمتواجده بمخازن الإدارة.

كما وجهت الإدارة التعليمية بالمرور والمتابعة المستمرة للمدرسة وأمهلتهم ثلاثة أيام لتلافي كافة الملاحظات التى تم رصدها خلال الزيارة.