محافظ المنوفية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي ويبحثان سبل التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوافد المرافق له بمكتبه بالديوان العام ، تأتى تلك الزيارة في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات وتقديم الدعم لتنفيذ المشروعات التنموية والمجتمعية على أرض المحافظة في كافة القطاعات ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

حيث رحب محافظ المنوفية بسفير الاتحاد الأوروبي معرباً عن سعادته البالغة بتلك الزيارة على أرض المنوفية ، مؤكداً حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة ربوع المحافظات وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات القومية العملاقة وعلى رأسها المشروع القومي " حياة كريمة ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تجسد دعم الاتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية بمختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ، وأشار المحافظ حرصه ومدى تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة وخاصة في ظل إطلاق المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب سفير الاتحاد الاوروبي عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقاه على أرض المنوفية ، وسعادته بما يتابعه من تطورات وإنجازات ملموسة وتطوير شامل في كافة المجالات التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية بما يعزز جهود التنمية المستدامة للدولة المصرية ، مؤكداً على عمق العلاقات والتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتطلع الاتحاد لمزيد من التعاون مع المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات.

وعقب اللقاء ، تفقد محافظ المنوفية وسفير الاتحاد الأوروبي معرض الصناعات اليدوية والحرف التراثية أمام مقر ديوان عام المحافظة والذى يضم منتجات ومشغولات يدوية وتراثية للقرى المنتجة ، والتي تمثلت في منتجات السجاد اليدوي والصدف والفخار والمنسوجات والخزف والارابيسك وغيرها ، وأشار المحافظ إلى أن تلك المنتجات تأتي في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية من أجل حياة معيشية لائقة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والانتاج ، مؤكداً دعمه الكامل والمستمر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إقامة معرض دائم للمساهمة في تسويق منتجاتهم والمشاركة في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المختلفة.



ومن جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بمنتجات المعرض المتنوعة وروعة تصميمها التي تمثل التراث المصري وتتمتع بميزة تنافسية بمثيلاتها في الاسواق العالمية ، مثمناً جهود المحافظة في دعم برامج تدريب وتأهيل الشباب وتقديم التيسيرات اللازمة لمشروعات ريادة الاعمال وتمكين المرأة بخلق فرص عمل تساهم في توفير حياة أفضل.

كما تفقد محافظ المنوفية وسفير الاتحاد الاوروبي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات ضمن استراتيجية الدولة في الاصلاح الاداري وتبسيط الاجراءات واستخدام الرقمنة والميكنة في أدائها والارتقاء بالكوادر البشرية ، حيث تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن ألية منظومة العمل بالمركز منذ تلقى الشكاوى والطلبات حتى تأدية الخدمة بما يحقق رضاء المواطن ، وخلال تفقدهم أكد محافظ المنوفية على عقده لقاء يومي بشكل مباشر مع المواطنين للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم والعمل على سرعة حلها فضلاً عن تنظيم لقاءات دورية بالحالات الانسانية والاسر الاولى بالرعاية لتقديم المساعدات المالية والعينية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وعلى هامش اللقاء ، تم عرض فيديو توضيحي عن محافظة المنوفية وموقعها الاستراتيجي والانشطة الاقتصادية والزراعية والمناطق الصناعية التي تتميز بها وحجم الاستثمارات في هذا المجال وعرضاً لبعض نماذج التعاون المشترك والوثيق بين المحافظة والاتحاد الاوروبي في تدعيم مشروعات البنية التحتية لقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي ومراكز الشباب والطرق لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

هذا وقدم محافظ المنوفية درع المحافظة والهدايا التراثية لسفير الاتحاد الاوروبي كما قدم السفير الهدايا التذكارية للمحافظ دعماً لأواصر التعاون والاهتمام المشترك.