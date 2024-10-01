وزارة العمل تستقبل دفعات جديدة من المتدربين بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية،عن فتح باب القبول للمرحلة الثانية من برامج التدريب المهنى المجانية ، على مهن : صيانة المحمول ، والتفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التركيبات ، وذلك بوحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والتي أطلقتها الوزارة ، للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الاسكندرية.

كما بدأت المديرية في تلقي طلبات التسجيل لكافة الدورات من خلال اللينك التالي : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ، وحثت المديرية الشباب إلى الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف وكيل المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، أو من خلال اللينك المشار إليه.

كما نوه إلى أن الدورات الجديدة في مجال "صيانة المحمول" مدة التدريب خلالها ٢٠ يوم تدريبي بالوحدة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب ، ومهنة التفصيل والخياطة لمدة 5 اسابيع و مهنة السباكة لمدة 12 يوم ، ومهنة كهرباء التركيبات لمدة 12 يوم وذلك بالوحدة المتنقلة بمنطقة الحرمين بمركز شباب الحرمين.

وحدد الأوراق المطلوبة للتقديم وهي: صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى، و 2 صورة شخصية ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها.