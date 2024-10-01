وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، حول خطة الإخلاء والطواريء في حالات الحريق ، ودور لجنة وجهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، وذلك بشركة مصر للصناعات الكهروميكانيكية كهروميكا بمنطقة وسط الجيزة ، بمشاركة عدد (٢٠) من العاملين بالشركة.

وتناولت المحاضرات خلال الندوة السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الجهود تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليماته بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل إنجاح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة ، ومنوهاً إلى أن الندوة جرت تحت رعاية الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وإشراف الكيميائية سماح يحيى مدير مكتب وسط ، وألقى المحاضرات الدكتورة أسماء كمال مفتش مكتب وسط.