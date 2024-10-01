زينة بملابس مثيرة برفقة كلبها

شاركت الفنانة زينة متابعيها ببعض صورها برفقة كلبها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت زينة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت تي شيرت ينتمي لقصة الأوفر سايز ونسقت هوت شورت باللون الأسود، مع شراب صوف طويل ممزوج بين الرمادي مع الأبيض وانتعلت سليبر باللون الرمادي.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلة وراء ظهرها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

زينة

زينة من مواليد 4 فبراير 1977، في القاهرة عاصمة مصر، ولدت زينة باسم وسام رضا إسماعيل مرسي هي ممثلة وعارضة مصرية، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم. قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.

عن حياتها

بدأت حياتها الفنية حياتها كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، والتي من خلالها اختارها المخرج داود عبد السيد لتلعب دور هناء في فيلم (أرض الخوف) أمام النجم (أحمد زكي) عام 1999، وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم اسمها الحقيقي وسام رضا والذي ظهرت به أيضًا كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية حيث قدمت بها بعض البرامج الفنية. ومع دخولها عالم التمثيل بشكل قي ومن أبرز أعمالها فيلم (الشبح، كابتن هيما، المصلحة ، الجزيرة، وظاظا) إلى جانب عدد من المسلسلات البارزة مثل: حضرة المتهم أبي، علي ياويكا، وليالي، وفي وقت لاحق أطلق عليها المخرج يوسف شاهين لقب صوفيا لورين العرب بعد مشاهدته لها في فيلم (منتهي اللذة)، وهو ما أكدته الفنانة الموهوبة عندما فازت بلقب أحسن ممثلة لعامي 2005، و2006 في استفتاء الجماهير، كما فازت بجائزة الأداء المتميز عن دورها في مسلسل حضرة المتهم أبي عملت في البداية كموديل في عدد قليل من أغنيات الفيديو كليب، عملت مذيعة في إحدى قنوات راديو وتلفزيون العرب حيث قدمت برامج فنية ثم احترفت التمثيل لتقدم أول أفلامها وهو أرض الخوف مع المخرج داوود عبد السيد.

حياتها الأسرية

أعلنت في عام 2014 أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في يونيو 2012، وأنجبت توأم هما زين الدين وعز الدين في أكتوبر 2013، ومع هذا الإعلان أحدثت ضجة إعلامية حول موضوع زواجهما ولكن أحمد عز أنكر ذلك. وفي الخامس والعشرين من يونيو 2015 حسم القضاء المصري الأزمة التي شغلت الرأي العام طوال 18 شهراً، وقرر إثبات نسب طفلي الفنانة زينة للفنان المصري أحمد عز، حيث قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، يوم الخميس، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما، بعدما تخطى عمر الطفلين السنة والنصف، وقد «تضمن الحكم الصيغة التنفيذية، التي تعطي زينة الحق في استخراج شهادات الميلاد للتوأم والأوراق الرسمية الخاصة بهما».

الفنانة زينة

الفنانة زينة

الفنانة زينة

الفنانة زينة

الفنانة زينة

الفنانة زينة