وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالبحيرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بعنوان: "السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وكيفية عمل خطة طوارئ بالمنشآت"، بمكتبة مصر العامة حضرها 25 عاملاً من منشآت عاملة داخل المحافظة.

واستهدفت الندوة تأسيس قواعد السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وأساليب حماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل، وكيفية حماية العنصر المادي من مخاطر بيئة العمل، وسبل توفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والإصابات.

ويأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية أطلقت فعاليات المبادرة لتوعية وتدريب العاملين بالمنشآت العاملة داخل المحافظة بأهمية السلامة والصحة المهنية، حيث يجري تنظيم دورات وندوات توعوية تحت رعاية مدير المديرية، ومنى زين العابدين وكيل مديرية العمل بالبحيرة.

وأكد على الاستمرار فى تنظيمها داخل أماكن العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج، كدور رئيسي للمديرية فى خدمة المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة.