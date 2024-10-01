شيشة ودومينو وبلاى ستيشن.. طلاب المدارس بالغردقة على الكافيهات

قام حى شمال الغردقة بشن حملات صباح اليوم على عدد من الكافيهات ومحلات البلاى ستيشن حيث تم ضبط عدد من الطلاب بالزى المدرسى يلعبون الدومينو والطاولة مع شرب الشيشة وتم التنبيه على جميع الكافيهات بعدم استقبال الطلاب أثناء اليوم الدراسى حتى لا يضطر الحى إلى اتخاذ إجراءات بغلق الكافيهات والمحلات المخالفة

وكان الأهالى قد طالبوا منذ اليوم الأول للعام الدراسى باتخاذ إجراءات رادعة ضد الكافيهات ومحلات البلاى ستيشن فى محيط المدارس حتى لا تستقبل الطلاب أثناء اليوم الدراسى

وفى ذات السياق طالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر المدارس بعمل تقرير يومى عن نسبة الحضور والغياب للطلاب بجميع المراحل التعليمية

كما قاد حى شمال الغردقة حملة مسائية مكبرة لرفع الاشغالات ومراجعه تراخيص المحلات والأنشطة التجارية وغلق الورش بشارع(السلام وسمير زوايا)



وبناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بعمل حصر للأراضي المتعدي عليها لاسترداد حق الدولة

تفقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة وبرفقته اللواء محمد سليم رئيس حي شمال الغردقة ومدير و مهندسي قسم التخطيط ومدير ومهندسي قسم التنظيم والبيئة بحي شمال الغردقة منطقة المزارع الإنتاجية لعمل حصر و رصد حالات التعدي والعقود المنتهية والمخالفات لتقنين بعض الأوضاع وإزالة المخالف منها .

وأكد رئيس المدينة أنه سيتم المرور الدوري من قبل المدينة والحي لمنع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة مشددا على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة.



كما عقد اللواء محمد سليم رئيس حى شمال الغردقة اجتماعا باصحاب المزارع الإنتاجية والاسطبلات لمناقشة المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها ووضع اقتراحات للحلول بالطرق القانونية وايضا وضع ضوابط واليات للعمل بها

كما تم التنبيه على اصحاب الاسطبلات بعدم خروج الخيل والجمال خارج المزارع بالسائحين على الطريق السريع وعدم التجول بها حفاظا على امن وأمان السائحين.



الطلاب على الكافيهات

حملات الورش

حملات المزارع