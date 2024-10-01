طريقة عمل رول اللحم بالسبانخ

تحرص الأمهات على تحضير أشهى الوصفات لأفراد أسرتها لتدفع الملل عن تكرار الأطباق التى تقدمها على مائدة الطعام.

وتعد السبانخ من الخضروات المفيدة لصحة الجسم لفوائدها العديدة ابرزها تقوية العظام، حيث يحتوي على فيتامين ك الذي يعمل على الاحتفاظ بالكالسيوم في العظام. كما أن احتواء السبانخ على عناصر مهمة مثل المنغنيز، والمغنيسيوم، والفسفور، والزنك، والنحاس يساعد في بناء عظام قوية. كما يقي السبانخ أيضاً من هشاشة العظام.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير رول اللحم بالسبانخ بخطوات سهله وبسيطة.

المقادير

- طماطم : كوب (مجففة)

- لحم مفروم : 500 جرام

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ورق السبانخ : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبروش)

- أوراق الريحان : ربع كوب

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (لينة)

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى درجة 180 مئوية، وأحضري صينية عالية الحافة.

اغمري الطماطم بماء ساخن، دعيه لمدة 5 دقائق ثم صفيه.

امزجي اللحم والبصل، الملح والفلفل، وادعكي اللحم بيديك لتحصلي على عجينة متماسكة، ضعي عجينة اللحم على ورق الألومنيوم، وبأطراف أصابعك مديها على شكل مستطيل وضعي أوراق السبانخ، والطماطم، والجبن، والريحان في وسطها.

لفي عجينة اللحم على شكل لفافة، وثبتي الأطراف، وادهني بالزبدة، ثم لفي اللفافة بورق الألمنيوم، وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج اللحم.

أخرجي رول اللحم من الفرن، وتخلصي من الألومنيوم، دعيه ليبرد قليلاً قبل التقطيع.