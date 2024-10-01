مصرع واصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم

وقع منذ قليل..لقى ترزى مصرعه فيما أصيب شابان آخران إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية (موتوسيكل) بطريق ههيا- الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى ههيا المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول " عبد الرحمن م ال " 24 عاما مقيم مركز ههيا، جثة هامدة إثر توقف عضلة القلب، و" معتز ن " 26 عاما مصابا بسحجات متفرقة بالجسم، و" أحمد م ع " 23 عاما مقيم مركز ههيا مصابا بإصابات متفرقة بالجسم، وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته، إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية (موتوسيكل)، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وفى سياق آخر فقد ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم".. بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب. بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بقتل طفلته ، 4أيام علي ذمة التحقيقات، عقب ضربها حتى الموت بسبب السرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بعصا خشبة .. سائق توك توك ينهي حياة طفلته بسبب السرقة بالقناطر الخيرية

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق بقتل ابنته.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي فكرى م ع 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته وتدعى ريتاج ف 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.