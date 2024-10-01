جامعة الزقازيق تستقبل وزيري التعليم العالي الأسبقين خلال زيارتهما لمناقشة رسالة دكتوراه

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، كل من الدكتور أشرف الشيحي أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ورئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور وائل الدجوي أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتور نبيل مصطفي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتورة إيمان الشامي أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات بكلية الهندسة بالجامعة عميدة معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، والدكتورة هناء السيد عبد المطلب أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات بكلية الهندسة، والدكتورة هبة الله محمد علي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

رحب الدرندلي خلال اللقاء بزيارة الشيحي والدجوي، مؤكداً أن الجامعة تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وأعرب الوزيران عن بالغ سعادتهما بتواجدهما بجامعة الزقازيق، مشيران إلى تميز الجامعة وتاريخها العريق وما تتضمنه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات.

جاءت هذه الزيارة على هامش مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة جالا عصمت منير الغريب بعنوان «تأثير الحوائط المالئة على سلوك الإنهيار التدريجي للإطارات الخرسانيه المسلحة»، حيث كان فى استقبال لجنة الحكم والمناقشة بكلية الهندسة الدكتور أحمد فاروق عميد الكلية والوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وفى ختام المناقشة، تم منح الباحثة درجة الدكتوراة، حيث تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور وائل الدجوي (محكماً خارجياً ورئيس اللجنة )، والدكتور أشرف الشيحي (محكماً داخلياً)، والدكتورة إيمان الشامي ( مشرفاً)، والدكتورة هناء السيد عبد المطلب (مشرفاً).