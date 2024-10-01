الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

كارمن بصيص تتألق بالأحمر الصارخ

النجمة اللبنانية
النجمة اللبنانية كارمن بصيبص

خطفت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الناعمة وذلك خلال ظهورها في بدار بولغاري البارحة في باريس.

 

وتألقا كارمن بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، بأكمام طويلة، صمم من قماش الكريب باللون الأحمر الصارخ، مما عكس حملها بشكل واضح وصريح لجمهورها ومتابعيها.

وأكملت رقي إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية ونسقت حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

كارمن بصيبص

كارمن بصيبص من مواليد 9 أكتوبر 1993٫ ممثلة ومخرجة لبنانية.

 

حياتها ومشوارها المهني

شاركت في عدة إعلانات وهي في سن الخامسة عشرة، درست الإخراج، كما قامت بإخراج عدة أفلام قصيرة  كانت بدايتها الفنية عام 2011 بمسلسل «الجامعة» شاركت بمسلسل «نكدب لو قلنا مابنحبش» عام 2013 ثم استكملت مسيرتها في لبنان. عادت للظهور في مصر بمسلسل «الزيبق» عام 2017 بدور مريم عام 2019 لعبت دور البطولة بمسلسل عروس بيروت.

 

حياتها الأسرية

متزوجة وزوجها من خارج الوسط الفني.

 النجمة اللبنانية كارمن بصيبص
 النجمة اللبنانية كارمن بصيبص
 النجمة اللبنانية كارمن بصيبص

مواد متعلقة

هنا الزاهد تواكب موضة فساتين الدانتيل لعام 2024

بلقيس فتحي تواكب موضة خريف 2024

البلوجر هدير موسى تكشف عن موضة خريف وشتاء 2025

ياسيمن صبري نجمة تتلألأ بأحدث صيحات موضة خريف 2024

أبرز صيحات موضة نظارات الشمسية بخطى نجمات فينيسا السينمائي 2024
الجريدة الورقية