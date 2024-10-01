كارمن بصيص تتألق بالأحمر الصارخ

خطفت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الناعمة وذلك خلال ظهورها في بدار بولغاري البارحة في باريس.

وتألقا كارمن بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، بأكمام طويلة، صمم من قماش الكريب باللون الأحمر الصارخ، مما عكس حملها بشكل واضح وصريح لجمهورها ومتابعيها.

وأكملت رقي إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية ونسقت حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

كارمن بصيبص

كارمن بصيبص من مواليد 9 أكتوبر 1993٫ ممثلة ومخرجة لبنانية.

حياتها ومشوارها المهني

شاركت في عدة إعلانات وهي في سن الخامسة عشرة، درست الإخراج، كما قامت بإخراج عدة أفلام قصيرة كانت بدايتها الفنية عام 2011 بمسلسل «الجامعة» شاركت بمسلسل «نكدب لو قلنا مابنحبش» عام 2013 ثم استكملت مسيرتها في لبنان. عادت للظهور في مصر بمسلسل «الزيبق» عام 2017 بدور مريم عام 2019 لعبت دور البطولة بمسلسل عروس بيروت.

حياتها الأسرية

متزوجة وزوجها من خارج الوسط الفني.

النجمة اللبنانية كارمن بصيبص

النجمة اللبنانية كارمن بصيبص