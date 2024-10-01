روسيا تحرر مقاطعات عدة في دونيتسك وخاركوف

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف.

وبحسب "سبوتنيك"، قالت الدفاع الروسية "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير منطقة كروتوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد صد تسع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 635 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وعددا من المدافع".

وتابع، "وحدات من مجموعة "الغرب"، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة فيشنفوي في مقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين وخمس مركبات وعددا من المدافع الميدانية".

وأضاف البيان، "سيطرات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات المسلحة الأوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 900 عسكري، وخمس مركبات وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودع ذخيرة".